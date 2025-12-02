L'UE pourrait repousser l'annonce de son très attendu plan automobile-presse

La Commission européenne pourrait retarder l'annonce de son "paquet automobile" visant à soutenir le secteur, qui comprendrait notamment un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035 sous la pression de l'Allemagne et des constructeurs automobiles, ont rapporté plusieurs médias européens dont Les Echos et Handelsblatt.

Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a déclaré lundi aux médias que la présentation du paquet, prévue initialement le 10 décembre, pourrait être retardé de quelques "semaines" jusqu'en janvier.

Bruxelles travaille "très dur" pour présenter les propositions ce mois-ci mais pourrait ne pas être prête avant début janvier, a indiqué Apostolos Tzitzikostas.

"Nous y travaillons encore. Nous voulons présenter un paquet automobile qui soit vraiment complet et qui couvre tous les aspects nécessaires", a-t-il ajouté.

Dans le cadre du dialogue stratégique engagé début 2025 avec la Commission, constructeurs et équipementiers européens plaident pour un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés d'ici dix ans, la demande en modèles électriques restant inférieure aux attentes alors qu'ils sont exposés sur leur propre terrain à une nouvelle concurrence chinoise.

Le commissaire s'est montré ouvert aux appels de Berlin pour plus de flexibilité sur l'objectif actuel, qui interdit la vente de nouvelles voitures à moteur thermique à partir de 2035, y compris les demandes visant à autoriser les hybrides rechargeables et les moteurs à combustion "hautement efficaces".

"Nous sommes ouverts à toutes les technologies et évaluons les possibilités de les inclure toutes, mais je ne peux pas vous dire que ce sera le cas", a précisé Apostolos Tzitzikostas.

Les constructeurs espèrent aussi d'autres mesures d'aide à la filière pour tenter de retrouver le niveau de marché d'avant la pandémie de Covid-19, comme une simplification réglementaire pour les petites voitures électriques et un soutien des fabricants locaux de batteries et des équipementiers européens.

Mais selon des sources proches du dossier, les acteurs de la filière n'ont pas encore trouvé de compromis sur la définition et le niveau de contenu local qui pourrait être exigé.

(Rédigé par Rachel More, avec Gilles Guillaume, version française Kate Entringer)