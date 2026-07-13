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L'UE mobilise 883,6 millions d'euros pour Gaza
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:45

La Commission européenne a annoncé lundi le lancement d'une initiative avec 15 partenaires visant à mobiliser 883,6 millions d'euros d'aide en faveur de Gaza.

Baptisée "Team Gaza Initiative" et dévoilée lors d'une réunion du groupe des donateurs pour la Palestine à Bruxelles, cette initiative soutiendra des projets en cours et à venir au bénéfice de la population de Gaza.

Douze pays européens ainsi que le Japon participent à cette initiative, aux côtés de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, a précisé la Commission européenne.

(Bart Meijer; version française Nicolas Delame)

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1 commentaire

  • 13:13

    Depuis 1948, les Arabes palestiniens n'ont jamais cessé de vivre de l'aide internationale. Bien que cette "aide humanitaire" ait constamment été détournée pour financer leur guerre sans fin contre Israël et le terrorisme international, elle est constamment renouvelée. Les Palestiniens extrémistes y voient probablement une forme de soutien à leurs actions violentes.

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