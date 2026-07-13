L'UE mobilise 883,6 millions d'euros pour Gaza

La Commission européenne a annoncé lundi le lancement d'une initiative avec 15 partenaires visant à mobiliser 883,6 millions d'euros d'aide en faveur de Gaza.
Baptisée "Team Gaza Initiative" et dévoilée lors d'une réunion du groupe des donateurs pour la Palestine à Bruxelles, cette initiative soutiendra des projets en cours et à venir au bénéfice de la population de Gaza.
Douze pays européens ainsi que le Japon participent à cette initiative, aux côtés de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, a précisé la Commission européenne.
(Bart Meijer; version française Nicolas Delame)
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