L'UE et l'Inde vont explorer les possibilités de coopération en matière de défense

par Lili Bayer

L'Union européenne et l'Inde vont explorer les possibilités d'une participation indienne dans les initiatives européennes en matière de défense, selon un projet de document consulté par Reuters.

Les discussions sur ce nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense interviennent à l'heure où l'Europe entend nouer des liens économiques et diplomatiques avec de nouveaux soutiens pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et des Etats-Unis.

"L'UE et l'Inde vont mener des consultations sur leurs initiatives respectives en matière de défense, notamment à travers des échanges sur des sujets liés à l'industrie de la défense", indique le projet, qui devrait être signé mardi.

"Ils exploreront, là où existe un intérêt mutuel et une convergence des priorités sécuritaires, des possibilités d'une participation indienne dans les initiatives de l'UE en termes de défense, le cas échéant, conformément aux cadres juridiques respectifs", est-il écrit.

Le partenariat implique un dialogue annuel entre les deux parties sur les sujets de la sécurité et de la défense, ainsi qu'un renforcement de la coopération sur la sécurité maritime, les problèmes de cybersécurité et le contre-terrorisme.

"La complexité grandissante des menaces sécuritaires globales, les tensions géopolitiques croissantes et le changement technologique rapide soulignent la nécessité d'un dialogue et d'une coopération plus proche dans la sécurité et la défense", indique le document.

L'Inde et l'UE doivent également communiquer mardi sur l'état des négociations entre les deux parties sur un accord de libre-échange.

