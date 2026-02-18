L'UE envisage de soutenir le nouveau comité chargé de diriger Gaza-document

L'Union européenne (UE) étudie la possibilité de soutenir le nouveau comité mis en place pour prendre en charge l'administration civile de Gaza, selon un document rédigé par le bras diplomatique du bloc, que Reuters a pu consulter.

"L'UE est en contact avec les structures de gouvernance transitoire nouvellement établies pour Gaza", a écrit le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dans un document diffusé mardi auprès des États membres.

"L'UE examine également la possibilité d'apporter son soutien au Comité national pour l'administration de Gaza", selon le même document.

Les ministres européens des Affaires étrangères discuteront de la situation à Gaza lors d'une réunion à Bruxelles le 23 février.

La plupart des gouvernements européens ont choisi de ne pas rejoindre le "Conseil de la paix" dirigé par les États-Unis, qui doit superviser le comité de technocrates palestiniens chargé de diriger Gaza, mais un membre de la Commission européenne doit se rendre à Washington jeudi pour une réunion de cette nouvelle organisation.

"La décision de ne pas rejoindre le Conseil de la paix (...) en tant que membre n'a aucune incidence sur notre engagement continu en faveur de la réussite du plan de paix", indique le document de l'UE.

La commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Suica, "participera en tant qu'observatrice" à la réunion du "Conseil de la paix" et la mission de soutien policier de l'UE "contribuera à la Force internationale de stabilisation (FIS) en formant et en équipant la police civile palestinienne et les institutions de justice pénale", ajoute-t-il.

(Reportage Lili Bayer, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)