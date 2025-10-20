 Aller au contenu principal
L'UE entérine un arrêt des importations de gaz russe d'ici 2028
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 11:58

Les pays membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé lundi un arrêt progressif des importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie d'ici le 1er janvier 2028, a annoncé lundi le Conseil européen.

Les ministres de l'Energie des Vingt-Sept réunis à Luxembourg ont validé cette proposition de la Commission européenne destinée à tarir les revenus de la Russie utilisés pour financer son effort de guerre en Ukraine.

(Rédigé par Bart Meijer, Kate Abnett et Inti Landauro, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 12:21

    ça a le temps de changer quand l'économie européenne va s'effondrer. Ils vont taxer les petits colis venant de chine, c'est dire s'ils sont aux abois (jusqu'à 50 euros demandés par les vendeurs de vêtements en france)

