L'UE entérine un arrêt des importations de gaz russe d'ici 2028

Les pays membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé lundi un arrêt progressif des importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie d'ici le 1er janvier 2028, a annoncé lundi le Conseil européen.

Les ministres de l'Energie des Vingt-Sept réunis à Luxembourg ont validé cette proposition de la Commission européenne destinée à tarir les revenus de la Russie utilisés pour financer son effort de guerre en Ukraine.

(Rédigé par Bart Meijer, Kate Abnett et Inti Landauro, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)