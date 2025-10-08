L'UE doit apporter une réponse globale aux menaces liées à la "guerre hybride"-von der Leyen

Les récents incidents impliquant des drones et autres violations de l'espace aérien montrent que l'Europe est confrontée à une "guerre hybride", a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, contre laquelle l'UE doit répondre par des mesures plus importantes que la défense traditionnelle.

"Il ne s'agit pas d'un harcèlement aléatoire", a déclaré Ursula von der Leyen dans un discours prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg.

"Il s'agit d'une campagne cohérente et croissante visant à déstabiliser nos citoyens, à mettre à l'épreuve notre détermination, à diviser notre Union et à affaiblir notre soutien à l'Ukraine. Il est temps de l'appeler par son nom. Il s'agit d'une guerre hybride."

Ursula von der Leyen n'a pas affirmé que la Russie était responsable de tous les incidents, mais elle a déclaré qu'il était clair que l'objectif de la Russie était de "semer la division" en Europe.

Des responsables européens ont déjà imputé à Moscou la responsabilité de certains des récents incidents.

"La lutte contre la guerre hybride de la Russie ne se limite pas à la défense traditionnelle", a déclaré la présidente de la Commission européenne. "Cela exige un changement d'état d'esprit de notre part à tous. Nous pouvons soit nous dérober et assister à l'escalade des menaces russes, soit y faire face avec unité, détermination et résolution."

(Rédigé par Bart Meijer et Andrew Gray ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)