L'UE devrait prendre des "décisions positives" sur le prêt à l'Ukraine, selon Kallas

Réunion des ministres des Affaires étrangères UE-Ukraine à Kiev

La Haute ‌représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), ​Kaja Kallas, a déclaré mardi s'attendre mercredi à des "décisions positives" sur le prêt de 90 milliards d'euros ​promis par l'Union européenne à l'Ukraine, jusqu'ici bloqué par la ​Hongrie.

"Nous nous attendons à ⁠des décisions positives sur le prêt de 90 ‌milliards d'euros. L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...)", a-t-elle dit à des ​journalistes avant ‌une réunion des ministres des Affaires étrangères ⁠de l'Union européenne à Luxembourg.

Le parti Tisza de Peter Magyar, conservateur et pro-européen, a remporté il ⁠y a ‌une dizaine de jours une victoire écrasante ⁠aux élections législatives hongroises, mettant fin à ‌16 années de gouvernement de Viktor ⁠Orban, connu pour ses positions anti-européennes et ⁠pro-russes.

Alors que la ‌guerre déclenchée par la Russie est entrée dans ​sa cinquième année, ‌l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, avec un besoin de ​financement extérieur compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards ⁠d'euros).

De ce fait, le financement de l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.

(Lili Bayer et Inti Landauro, Version française ​Benoit Van Overstraeten)