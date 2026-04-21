L'UE devrait prendre des "décisions positives" sur le prêt à l'Ukraine, selon Kallas

Réunion des ministres des Affaires étrangères UE-Ukraine à Kiev
La Haute représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré mardi s'attendre mercredi à des "décisions positives" sur le prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne à l'Ukraine, jusqu'ici bloqué par la Hongrie.
"Nous nous attendons à des décisions positives sur le prêt de 90 milliards d'euros. L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...)", a-t-elle dit à des journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Luxembourg.
Le parti Tisza de Peter Magyar, conservateur et pro-européen, a remporté il y a une dizaine de jours une victoire écrasante aux élections législatives hongroises, mettant fin à 16 années de gouvernement de Viktor Orban, connu pour ses positions anti-européennes et pro-russes.
Alors que la guerre déclenchée par la Russie est entrée dans sa cinquième année, l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, avec un besoin de financement extérieur compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards d'euros).
De ce fait, le financement de l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.
(Lili Bayer et Inti Landauro, Version française Benoit Van Overstraeten)
6 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer