 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE devrait prendre des "décisions positives" sur le prêt à l'Ukraine, selon Kallas
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 11:19

Réunion des ministres des Affaires étrangères UE-Ukraine à Kiev

Réunion des ministres des Affaires étrangères UE-Ukraine à Kiev

La Haute ‌représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), ​Kaja Kallas, a déclaré mardi s'attendre mercredi à des "décisions positives" sur le prêt de 90 milliards d'euros ​promis par l'Union européenne à l'Ukraine, jusqu'ici bloqué par la ​Hongrie.

"Nous nous attendons à ⁠des décisions positives sur le prêt de 90 ‌milliards d'euros. L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...)", a-t-elle dit à des ​journalistes avant ‌une réunion des ministres des Affaires étrangères ⁠de l'Union européenne à Luxembourg.

Le parti Tisza de Peter Magyar, conservateur et pro-européen, a remporté il ⁠y a ‌une dizaine de jours une victoire écrasante ⁠aux élections législatives hongroises, mettant fin à ‌16 années de gouvernement de Viktor ⁠Orban, connu pour ses positions anti-européennes et ⁠pro-russes.

Alors que la ‌guerre déclenchée par la Russie est entrée dans ​sa cinquième année, ‌l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, avec un besoin de ​financement extérieur compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards ⁠d'euros).

De ce fait, le financement de l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.

(Lili Bayer et Inti Landauro, Version française ​Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

6 commentaires

  • 11:56

    Roland : moi j'ai honte d'être européen !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank