L'UE devrait prendre des "décisions positives" sur le prêt à l'Ukraine - Kallas

(Actualisé avec détails, Dombrovskis)

La Haute représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré mardi s'attendre à des "décisions positives" sur le prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne à l'Ukraine, jusqu'ici bloqué par la Hongrie.

"Nous nous attendons à des décisions positives sur le prêt de 90 milliards d'euros. L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...)", a-t-elle dit à des journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Luxembourg.

Le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, a par la suite déclaré que le premier versement du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine devrait être effectué fin mai ou début juin, les besoins de financement de Kyiv étant couverts pour 2026.

Le parti Tisza de Peter Magyar, conservateur et pro-européen, a remporté il y a une dizaine de jours une victoire écrasante aux élections législatives hongroises, mettant fin à 16 années de gouvernement de Viktor Orban, connu pour ses positions anti-européennes et pro-russes.

"Il pourrait encore y avoir des rebondissements tant que le Premier ministre Orban est en fonction. Je ne veux pas me montrer trop optimiste avant de voir cela se concrétiser, compte tenu des nombreux retards enregistrés jusqu'à présent", a déclaré Valdis Dombrovskis.

"Si cela se produit cette semaine, ce serait très bien. Sinon, nous devrons attendre le nouveau Premier ministre. Quoi qu'il en soit, je pense que nous parviendrons à débloquer la situation", a-t-il ajouté.

Alors que la guerre déclenchée par la Russie est entrée dans sa cinquième année, l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, avec un besoin de financement extérieur compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards d'euros).

De ce fait, le financement de l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.

Le prêt de l'UE pour cette année et l'année prochaine couvre environ les deux tiers des besoins de financement de l'Ukraine. Bruxelles s'attend à ce que le tiers restant soit fourni par d'autres pays soutenant l'Ukraine, tels que le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne ou la Norvège.

La moitié des 90 milliards d'euros sera versée en 2026 tandis que le reste sera alloué en 2027, a indiqué Valdis Dombrovskis. Sur la somme totale, 28 milliards seront destinés aux besoins militaires et 17 milliards au budget général.

Le prêt total sera versé par tranches sur deux ans et les versements seront liés à la poursuite des réformes menées par l'Ukraine, alors que le pays adapte sa législation à celle de l'UE en vue de devenir potentiellement, à terme, un membre du bloc.

(Lili Bayer et Inti Landauro, Version française Benoit Van Overstraeten et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)