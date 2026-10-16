L'UE devra probablement accorder un nouveau prêt à l'Ukraine, selon le PM estonien

par Andrew Gray

L'Union européenne (UE) va probablement devoir accorder un nouveau prêt à l'Ukraine pour combler un déficit budgétaire et aider Kyiv dans sa guerre contre la Russie, a déclaré vendredi à Reuters le Premier ministre estonien Kristen Michal.

"L'assistance européenne se doit d'être présente", a-t-il déclaré à l'occasion du deuxième jour du sommet de l'UE qui se tient actuellement à Bruxelles.

"L'assistance financière dans cette guerre d'usure est l'alpha et l'oméga. Vous devez la maintenir (...) Et elle doit venir de l'Union européenne", a encore dit Kristen Michal.

Les dirigeants du bloc européen ont convenu en décembre de fournir une aide de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour l'aider à couvrir ses besoins financiers pour 2026 et 2027.

Mais Kyiv dit désormais devoir faire face à un déficit de plus de 70 milliards de dollars (62,2 milliards d'euros) dans ses dépenses de défense et son budget ordinaire l'an prochain.

Certaines capitales européennes militaient pour utiliser les avoirs gelés russes dans l'UE pour l'aide financière à l'Ukraine mais la Belgique, où est conservée la plupart de ces avoirs gelés, ainsi que d'autres pays se sont opposés à cette idée.

Un nouveau prêt de Bruxelles reste la seule solution à l'heure actuelle, selon Kristen Michal.

"C'est le mécanisme que l'Europe a utilisé plusieurs fois donc, pour l'Europe c'est un mécanisme qui est plutôt compréhensible", a-t-il ajouté.

Le dirigeant estonien a dit espérer que ses homologues européens parviennent à un accord sur l'aide financière à l'Ukraine avant 2027, une année marquée par de nombreuses élections nationales.

Pour financer ce package de 90 milliards d'euros, Bruxelles emprunte des fonds en s'appuyant sur son budget commun.

Interrogé sur le financement d'un nouveau prêt éventuel, Kristen Michal a répondu : "Nous trouverons un moyen car l'Europe trouve toujours un moyen. C'est dans les moments les plus difficiles que l'on finit par trouver une issue."

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)