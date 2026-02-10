L'UE autorise le rachat par Google de la firme de cybersécurité Wiz

L'Union européenne a donné mardi son feu vert au rachat par Google de l'entreprise américaine de cybersécurité Wiz, la plus grosse acquisition jamais annoncée par le géant de la tech, sans y poser de conditions.

La Commission européenne a expliqué dans un communiqué avoir conclu "que la transaction ne soulèverait pas de problèmes de concurrence" en Europe, et avoir donc accordé son autorisation sans aucune réserve.

Le groupe de Mountain View avait annoncé en mars 2025 vouloir acquérir cette start-up spécialisée dans les services de sécurité axés sur le cloud, pour un montant de 32 milliards de dollars.

Jusqu'alors, la plus grosse opération du géant californien remontait à 2012, avec la reprise de Motorola Mobility, ancienne division équipement de Motorola, pour 12,5 milliards de dollars.

Fondé il y a quelques années seulement, Wiz avait déjà été courtisée par Google en 2024, mais son conseil d'administration avait refusé l'offre, estimée alors par plusieurs médias américains à 23 milliards de dollars, poussant le géant de la tech à l'améliorer en 2025.

L'administration américaine avait déjà donné son feu vert en novembre à cette prise de contrôle, qui doit aider Google à accélérer sa stratégie de développement dans le cloud (services informatiques à distance).