L'UE autorise le rachat du constructeur italien Iveco par l'Indien Tata Motors
information fournie par Boursorama avec AFP 17/11/2025 à 14:42

( AFP / IDREES MOHAMMED )

La Commission européenne a annoncé lundi avoir autorisé le rachat par l'Indien Tata Motors du constructeur italien de camions et de bus Iveco Group.

Dans un communiqué, Bruxelles a expliqué avoir conclu que ce rachat "ne poserait pas de problème en matière de concurrence, étant donnée la part de marché combinée limitée qui résulterait de ce rapprochement".

Tata Motors avait annoncé en juillet avoir conclu un accord en vue d'acquérir Iveco, dans une transaction évaluée à 3,8 milliards d'euros. Le constructeur italien est actuellement contrôlé par la famille Agnelli.

Le groupe indien ambitionne ainsi de créer "un acteur mondial du secteur des véhicules utilitaires", avec des ventes combinées de plus de 540.000 unités par an.

L'opération est conditionnée à la cession par Iveco de sa division de défense (qui fabrique des véhicules blindés) à son compatriote Leonardo, pour 1,7 milliard d'euros.

