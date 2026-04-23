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L'UE approuve un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:54

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux ukrainien et européen flottent dans le centre de Kiev

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux ukrainien et européen flottent dans le centre de Kiev

Les dirigeants des ‌pays membres de l'Union européenne ont approuvé jeudi le versement ​d'un prêt de 90 milliards d'euros promis à l'Ukraine en décembre dernier mais plusieurs fois repoussé depuis, ainsi qu'un vingtième paquet de ​sanctions contre la Russie.

Le principe d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, destiné ​à financer l'effort de guerre ⁠de Kyiv pour les années 2026 et 2027, avait été ‌arrêté par l'ensemble des dirigeants des Vingt-Sept lors d'un Conseil européen le 19 décembre dernier.

Mais le Premier ​ministre hongrois Viktor Orban, ‌proche de la Russie de Vladimir Poutine, était ⁠par la suite revenu sur son engagement en refusant de signer l'accord, accusant l'Ukraine d'avoir saboté l'oléoduc Droujba qui fournit la ⁠Hongrie en pétrole ‌russe via le territoire ukrainien.

Le différend avait également retardé ⁠l'adoption de nouvelles sanctions contre Moscou; censées marquer le ‌quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine ⁠par les forces russes le 24 février 2022.

La ⁠défaite sévère de ‌Viktor Orban aux élections législatives du 12 avril et son prochain ​remplacement par le pro-européen Peter ‌Magyar ont cependant ouvert la voie à l'adoption de ces deux mesures, encore facilitée ​par l'annonce de la reprise des livraisons de pétrole à la Hongrie et la Slovaquie par l'opérateur ukrainien de ⁠l'oléoduc Droujba.

Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent ce jeudi à Nicosie, à Chypre, pour un sommet informel où est aussi attendu le président ukrainien Volodimir Zelensky.

(Julia Payne, Andrew Gray et Sudip Kar-Gupta; Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame pour la version française, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 14:36

    Il n’y a pas d’argent pour les européens qui ´ n’ont qu’à se débrouiller ! En revanche pour faire la guerre on trouve les milliards que les peuples européens a qui on n’a rien demandé vont être obligés de rembourser et au passage on ne sait même pas où va cet argent !!!!!

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