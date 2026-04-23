L'UE approuve un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux ukrainien et européen flottent dans le centre de Kiev
Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne ont approuvé jeudi le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros promis à l'Ukraine en décembre dernier mais plusieurs fois repoussé depuis, ainsi qu'un vingtième paquet de sanctions contre la Russie.
Le principe d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, destiné à financer l'effort de guerre de Kyiv pour les années 2026 et 2027, avait été arrêté par l'ensemble des dirigeants des Vingt-Sept lors d'un Conseil européen le 19 décembre dernier.
Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de la Russie de Vladimir Poutine, était par la suite revenu sur son engagement en refusant de signer l'accord, accusant l'Ukraine d'avoir saboté l'oléoduc Droujba qui fournit la Hongrie en pétrole russe via le territoire ukrainien.
Le différend avait également retardé l'adoption de nouvelles sanctions contre Moscou; censées marquer le quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes le 24 février 2022.
La défaite sévère de Viktor Orban aux élections législatives du 12 avril et son prochain remplacement par le pro-européen Peter Magyar ont cependant ouvert la voie à l'adoption de ces deux mesures, encore facilitée par l'annonce de la reprise des livraisons de pétrole à la Hongrie et la Slovaquie par l'opérateur ukrainien de l'oléoduc Droujba.
Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent ce jeudi à Nicosie, à Chypre, pour un sommet informel où est aussi attendu le président ukrainien Volodimir Zelensky.
(Julia Payne, Andrew Gray et Sudip Kar-Gupta; Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)
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