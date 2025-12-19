L'UE approuve un prêt de €90 mds à l'Ukraine pour 2026-2027, dit Costa

(Actualisé avec Costa)

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi que les dirigeants de l'Union européenne étaient convenus de fournir à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros pour ses besoins financiers en 2026 et 2027.

"Nous avons un accord", a-t-il écrit sur le réseau social X. "La décision de fournir 90 milliards d'euros de soutien à l'Ukraine pour 2026-2027 a été approuvée. Nous nous étions engagés, nous l'avons réalisé".

Un projet de document consulté plus tôt par Reuters montrait que les Vingt-Sept étaient proches de convenir d'emprunter sur les marchés les montants nécessaires pour soutenir financièrement l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie, avec le budget du bloc comme garantie.

D'après le document, les Vingt-Sept veulent toutefois que leurs gouvernements et le Parlement européen continuent de travailler à la mise en place d'un mécanisme permettant de recourir aux avoirs russes gelés dans l'UE pour répondre aux besoins de l'Ukraine, dans le cadre d'un prêt dit de "réparation".

La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ne seraient pas concernées par cet emprunt commun, est-il écrit dans le document.

(Reportage de Lili Bayer et Andrew Gray; version française Jean Terzian)