L'UE adopte un 21e train de sanctions contre la Russie

(Actualisé avec adoption des sanctions)

Les pays membres de l'Union européenne ont adopté jeudi un 21e train de sanctions contre la Russie, visant notamment ses secteurs bancaire et énergétique, après avoir cédé aux exigences de la Grèce au sujet des mesures ciblant le gaz naturel liquéfié russe, a-t-on appris auprès de quatre diplomates européens.

Alors que l'UE prévoit d'interdire à partir du 1er janvier prochain aux entreprises européennes de fournir des services de transport pour le GNL russe à destination de pays tiers, Athènes a obtenu une dérogation d'un an, renouvelable automatiquement.

Les importations de gaz naturel liquéfié russe dans l'UE resteront en revanche interdites à partir de cette date.

"Les pays membres ont fait preuve de solidarité avec la Grèce et on espère que la Grèce en fera de même à l'avenir", a dit un diplomate de l'UE, alors que l'adoption de sanctions requiert l'unanimité des Etats membres.

La Grèce domine le marché européen du transport de GNL et elle en est même l'un des principaux acteurs au niveau mondial, avec notamment la Chine, le Japon et les Etats-Unis. Elle affirme qu'interdire aux entreprises européennes de fournir des services de transport pour le GNL russe n'aurait fait que nuire à ces dernières et profiter à leurs concurrentes étrangères sans affecter du tout les revenus de la Russie.

Ce paquet de sanctions gèle aussi pour 12 mois le plafond du prix du pétrole russe à 44,10 dollars le baril. La révision mécanique de ce prix maximum, prévu par un précédent train de sanctions, aurait entraîné une forte hausse avec la flambée des cours du pétrole due au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, et gonflé les rentrées financières de la Russie.

"Nous (...) gelons pour un an le mécanisme d'ajustement du plafond du prix du pétrole afin que la machine de guerre russe ne profite pas des chocs sur les marchés", a dit Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sur X.

Ce paquet désigne aussi 94 institutions financières russes, essentiellement des banques, ainsi que la Bourse de Moscou. Ces entités vont tomber sous un régime complet de sanctions avec notamment des gels d'avoirs et des interdictions de voyages et de transactions.

L'UE espère ainsi accentuer ce qu'elle perçoit comme une fragilité de l'économie russe, confrontée au coût de la guerre en Ukraine.

Avec ces nouvelles sanctions, l'UE vise aussi pour la première fois des navires soupçonnés d'aider la flotte fantôme russe et ajoute des plate-formes de cryptomonnaie et des sociétés de négoce pétrolier à sa liste d'entités interdites de transactions.

L'accord politique sur ces sanctions conclu au niveau des ambassadeurs dans la matinée a été formellement adopté dans l'après-midi via une procédure écrite, a annoncé le Conseil européen.

(Philip Blenkinsop, Andrew Gray et Julia Payne, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey pour la version française, édité par Sophie Louet)