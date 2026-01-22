L'UE abandonne pour l'instant l'idée d'activer l'instrument anti-coercition contre les Etats-Unis, dit une source diplomatique

Les préparations en vue d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne (UE) ne sont plus d'actualité pour le moment, a déclaré jeudi une source diplomatique, alors que le président américain Donald Trump est brusquement revenu sur ses menaces d'imposer des droits de douane comme levier pour s'emparer du Groenland.

"La préparation prévue de mesures anti-coercitives (ACI) est pour l'instant abandonnée", a déclaré le diplomate.

Les Européens avaient indiqué en début de semaine envisager d'activer l'instrument anti-coercition (ACI) qui permet de restreindre les investissements et de limiter les exportations de services tels que ceux fournis par les géants américains du numérique, en réponse aux menaces douanières de Donald Trump.

Le diplomate a également indiqué que l'accord commercial entre le Mercosur et l'UE serait appliqué à titre provisoire une fois que le premier pays du groupe l'aurait ratifié, ajoutant qu'il s'agirait probablement du Paraguay en mars.

(Reportage Andreas Rinke, rédigé par Madeline Chambers ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)