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L'ouragan Simon fait un mort et des dégâts sur la côte pacifique du Mexique
information fournie par AFP 12/10/2026 à 17:51

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Des personnes se tiennent le long d’une promenade sous un arc-en-ciel à Puerto Vallarta, au Mexique, le 12 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Des personnes se tiennent le long d’une promenade sous un arc-en-ciel à Puerto Vallarta, au Mexique, le 12 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

L'ouragan Simon, de catégorie 3 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a fait un mort et causé des dégâts lors de son passage dans le sud-est du Mexique, sur la côte pacifique, ont annoncé lundi les autorités.

Le cyclone menaçait de provoquer des dégâts plus importants, mais ses vents ont faibli au contact de reliefs montagneux lors de sa progression le long de la côte.

Dans l'État de Guerrero, au sud-est du Mexique, Simon a causé la mort d'une personne de 71 ans, victime de "l'effondrement d'un mur", a indiqué la gouverneure, Evelyn Salgado. Dans cette région, les pluies liées au cyclone avaient inondé des rues de la station balnéaire d'Acapulco la semaine dernière.

Un peu plus au nord, Puerto Vallarta, station balnéaire qui s'attendait à subir l'ouragan, s'est réveillé lundi sous un ciel dégagé traversé par un arc-en-ciel, a constaté une équipe de l'AFP.

Des résidents faisaient de l'exercice sur la promenade du bord de mer, alors que les vagues déferlaient encore avec force.

Le phénomène s'éloigne désormais des côtes mexicaines mais pourrait se rapprocher à nouveau et toucher terre mercredi soir plus au nord, dans l'État de Sinaloa (nord-est), selon les prévisions du Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

Le dernier rapport officiel indique qu'il "frappera Mazatlán, dans le Sinaloa, en tant qu'ouragan de catégorie 1", a déclaré Laura Velázquez, coordinatrice nationale de la Protection civile, lors de la conférence de presse quotidienne de la présidence.

Le phénomène El Niño, caractérisé par une hausse de la température des eaux du Pacifique, entraîne une saison cyclonique plus intense dans cette région.

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