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L'Otan ne tolérera pas d'actions hybrides contre ses membres, dit l'ambassadeur américain
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 17:35
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Les pays membres de l'Otan ne sauraient tolérer des actes de guerre hybride à leur encontre et les Etats-Unis se tiendront à leurs côtés face à ces événements, a déclaré samedi le représentant américain auprès de l'Alliance atlantique.

S'exprimant en marge d'une conférence économique en Italie, Matthew Whitaker a déclaré que la tentative d'attaque de drone survenue début août à l'aéroport de Leipzig/Halle, que l'Allemagne a attribuée à la Russie, était plus préoccupante que de récents incidents dont ont été victimes des pays de l'Otan en raison de drones russes dirigés contre l'Ukraine mais hors de contrôle.

"Et puis il y a ce que j'appellerais des actions hybrides plus inquiétantes comme ce que nous avons vu à Leipzig, comme ce que nous avons vu en Pologne", a dit Matthew Whitaker.

Les pays membres de l'Otan doivent se tenir prêts, être vigilants et aussi faire preuve de fermeté face à ce type d'événements, a-t-il jugé.

"Si nous parvenons à identifier qui agit ainsi - ce que l'Allemagne a fait - (...) nous disons fermement que c'est inacceptable et que nous ne l'accepterons pas", a dit Matthew Whitaker.

La réponse à ces défis relève avant tout du niveau national mais les Etats-Unis soutiennent les pays lorsqu'ils y sont confrontés, a-t-il ajouté.

(Francesca Landini, version française Bertrand Boucey)

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2 commentaires

  • 18:57

    Tout cela est ambigüe en fait. Nous avons d'un côté l'OTAN qui ne tolérera pas d'actions contre ses membres et d'un autre côté un OTAN/UE qui acceptent que soit utilisé son territoire pour bombarder la Russie et implicitement on lui dit "gare à vous si vous ripostez". Si ce n'est pas de la provocation pour déclencher une guerre, c'en est pas loin.

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