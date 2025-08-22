 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Otan et l'Ukraine travaillent sur des garanties de sécurité face à la Russie, dit Rutte
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 14:22

Les alliés de l'Otan et l'Ukraine travaillent ensemble pour s'assurer que les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont d'un niveau tel que la Russie ne tentera plus jamais de l'attaquer, a déclaré vendredi Mark Rutte, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, ajoutant que l'Europe et les États-Unis seront impliqués dans la mise en place de ces garanties.

"Des garanties de sécurité solides seront essentielles, et c'est ce que nous nous efforçons actuellement de définir", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky, à Kyiv.

(Sabine Siebold, Makini Brice ; rédigé par Charlotte Van Campenhout ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
OTAN
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 14:59

    L’UE doit mettre en place des armes offensives dernier cri et des hommes pour faire face à l1 Russie

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank