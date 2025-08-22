L'Otan et l'Ukraine travaillent sur des garanties de sécurité face à la Russie, dit Rutte

Les alliés de l'Otan et l'Ukraine travaillent ensemble pour s'assurer que les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont d'un niveau tel que la Russie ne tentera plus jamais de l'attaquer, a déclaré vendredi Mark Rutte, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, ajoutant que l'Europe et les États-Unis seront impliqués dans la mise en place de ces garanties.

"Des garanties de sécurité solides seront essentielles, et c'est ce que nous nous efforçons actuellement de définir", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky, à Kyiv.

(Sabine Siebold, Makini Brice ; rédigé par Charlotte Van Campenhout ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)