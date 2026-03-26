L'Otan constate une forte hausse des dépenses de défense par l'Europe et le Canada

L'Otan a constaté en 2025 une augmentation des dépenses de défense de 20% sur un an de la part des alliés européens et canadiens, a déclaré le secrétaire général de l'organisation Mark Rutte, dans son rapport annuel publié jeudi, exhortant les membres du traité à maintenir cette dynamique.

"J’attends des Alliés qu’ils démontrent, lors du prochain sommet de l’Otan à Ankara, qu’ils sont sur la voie d’une réalisation claire et crédible vers l’objectif des 5%", a écrit Mark Rutte, ajoutant qu’"un lien transatlantique fort demeure essentiel à cette époque d’incertitude mondiale".

Dans son rapport annuel, Mark Rutte a déclaré que l'année dernière, "tous les Alliés ont fait état de chiffres de dépenses de défense qui atteignaient ou dépassaient l'objectif de 2% fixé initialement en 2014, nombre d'entre eux ayant considérablement augmenté leurs dépenses".

Les dirigeants de l'Otan se sont engagés, lors d'un sommet l'an dernier, à consacrer 5% de leur PIB à la défense et aux investissements connexes d'ici 2035.

Les pays se sont engagés à consacrer 3,5% de leur PIB à la défense de base, comme les troupes et les armes, et 1,5% à des mesures plus générales liées à la défense, telles que la cybersécurité, la protection des pipelines et l'adaptation des voies de circulation pour permettre le passage de véhicules militaires lourds.

Selon les estimations du rapport, trois pays de l'Otan – la Pologne, la Lituanie et la Lettonie – ont déjà dépassé le nouvel objectif de 3,5% l'an dernier.

Plusieurs pays, dont l'Espagne, le Canada et la Belgique, affichaient un taux de 2%.

Au total, l'alliance des 32 pays membres a consacré 2,77% de son PIB à la défense en 2025.

Les États-Unis représentaient environ 60% des dépenses de défense de l'alliance en 2025.

Le président américain Donald Trump a exigé à plusieurs reprises que les partenaires de l'Otan augmentent considérablement leurs dépenses de défense, l'administration américaine soutenant que les alliés européens devraient en fin de compte assumer la majeure responsabilité de la défense conventionnelle du continent.

(Rédigé par Lili Bayer; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)