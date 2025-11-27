L'organisme des banques centrales, la BRI, met en garde contre l'effet de levier des fonds spéculatifs sur les marchés des obligations d'État

Le nouveau directeur de la Banque des règlements internationaux a déclaré que la limitation de la capacité des fonds spéculatifs à faire des paris à fort effet de levier sur les marchés des obligations d'État devrait être une priorité essentielle pour les décideurs politiques, étant donné l'augmentation rapide des niveaux de la dette publique.

Pablo Hernández de Cos, qui a pris ses fonctions de directeur général de l'organisme faîtier des banques centrales en juillet, a déclaré que la combinaison d'une dette élevée et du rôle croissant des institutions financières non bancaires (NBFIs) telles que les fonds spéculatifs sur les marchés obligataires posait de nouveaux risques pour la stabilité financière.

L'inquiétude vient de leur utilisation de transactions à effet de levier sur la "valeur relative", telles que les transactions sur la base des liquidités et des contrats à terme, qui cherchent à exploiter les petites différences de prix entre les obligations et leurs contrats à terme.

Ces stratégies ont connu un essor aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, mais elles sont dans le collimateur des autorités de régulation depuis que les appels de marge sur les opérations à terme du Trésor américain en 2021 ont alimenté une vague de turbulences sur le plus grand marché d'obligations d'État au monde.

"Environ 70 % des opérations bilatérales de pension conclues par les fonds spéculatifs en dollars américains et 50 % des opérations bilatérales de pension en euros sont proposées avec une décote nulle, ce qui signifie que les créanciers n'imposent aucune contrainte sur l'effet de levier en utilisant des obligations d'État", a déclaré M. de Cos lors d'un discours à la London School of Economics.

Avec le vieillissement des populations et l'augmentation des dépenses de défense, le ratio dette/PIB des économies avancées devrait atteindre 170 % d'ici 2050 en l'absence d'assainissement budgétaire, M. de Cos a déclaré que la limitation de l'effet de levier des IFNB était une "priorité politique essentielle".

Il a appelé à une "combinaison d'outils soigneusement sélectionnés", mais a souligné deux mesures spécifiques susceptibles d'être particulièrement efficaces.

L'une d'entre elles est l'utilisation accrue de la compensation centrale, afin que les acteurs du marché des obligations d'État soient traités de manière plus équitable. L'autre mesure consiste à appliquer des "décotes minimales" - ou rabais - à la valeur des obligations que les fonds spéculatifs utilisent comme garantie, afin de limiter leur effet de levier.

"L'intermédiation croissante de niveaux record de dette publique par les IFNB pose de nouveaux défis importants en matière de stabilité financière", a déclaré M. de Cos, ajoutant que les décotes devraient être appliquées de manière ciblée.

Dans le contexte de ces nouveaux risques, il a déclaré que les lignes de swap des banques centrales restaient "essentielles" pour stabiliser le système financier mondial en cas de crise aiguë.

La maîtrise de l'inflation restera le moyen le plus efficace de soutenir la viabilité de la dette en réduisant les primes de risque, tandis que l'indépendance des banques centrales reste également vitale.

"Dans un contexte de détérioration rapide de la solvabilité des États, la nécessité d'une politique monétaire crédible et de l'indépendance des banques centrales est plus forte que jamais", a déclaré M. de Cos.