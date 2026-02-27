L'ordre de liquidation de la MBaer Merchant Bank est effectif, selon l'autorité de surveillance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration dans les paragraphes 3-5)

Le régulateur financier suisse FINMA a déclaré vendredi qu'une ordonnance de liquidation de MBaer Merchant Bank AG était désormais effective après que Washington a menacé de couper l'accès de la banque privée suisse au système financier américain pour avoir violé les sanctions contre l'Iran, la Russie et le Venezuela.

La FINMA a clôturé la procédure d'exécution contre MBaer il y a trois semaines, mais en raison d'un recours de MBaer, que la banque a retiré vendredi, la FINMA n'avait auparavant pas été en mesure de mettre en œuvre ses propres mesures, a-t-elle déclaré.

Au cours de la procédure, la FINMA a constaté que la banque n'avait pas mis en place de mesures adéquates pour lutter contre le blanchiment d'argent et qu'elle avait permis à ses clients de contourner les mesures officielles de blocage des avoirs, a-t-elle ajouté.

"L'affaire est extrêmement grave", a déclaré l'autorité de régulation.

"Par son comportement et son organisation inadéquate, (la banque)s'est exposée et a exposé la place financière suisse à des risques disproportionnés", a ajouté la FINMA.