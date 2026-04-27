L'opéra vénitien La Fenice congédie sa directrice musicale proche de Meloni

Le célèbre opéra La Fenice de Venise a limogé sa future directrice musicale et cheffe d'orchestre, Beatrice Venezi, mettant ainsi fin à un conflit qui opposait depuis plusieurs mois cette dernière, proche de la présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni, au personnel du théâtre.

Beatrice Venezi a été nommée en septembre au poste de directrice musicale de la Fenice par Nicola Colabianchi, le surintendant du théâtre, également proche de l'extrême droite italienne sans que les musiciens, ont dit à l'époque ces derniers, n'aient été consultés, rompant ainsi avec la coutume.

Âgée de 36 ans, Beatrice Venezi aurait été la première femme à occuper ce poste et elle aurait dû prendre ses fonctions en octobre. Elle n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La Fenice déclare dans un communiqué que la décision de licencier Beatrice Venezi fait suite à ses "déclarations publiques répétées et graves, qui étaient offensantes et préjudiciables à la réputation artistique et professionnelle" de La Fenice et de son orchestre.

Dans une interview accordée la semaine dernière au quotidien argentin La Nacion, Beatrice Venezi a ainsi dit que les postes au sein de l'orchestre de La Fenice se transmettaient de père en fils.

"Je n'ai pas de parrains. C'est ça la différence. Je ne viens pas d'une famille de musiciens", a-t-elle ajouté.

Beatrice Venezi a également dit lors de cette interview qu'elle admirait les femmes fortes et compétentes telles que Giorgia Meloni, précisant qu'elle s'était réjouie lorsque celle-ci avait remporté les élections de 2022.

La Fenice, fondée en 1792 et qui a failli disparaître à la suite d'un incendie en 1996, a rejeté les accusations de népotisme, affirmant que les membres de l'orchestre étaient recrutés au terme d'auditions internationales ouvertes à tout le monde.

Les détracteurs de Beatrice Venezi ont également estimé qu'elle était trop jeune pour assumer le rôle de directrice musicale de ce théâtre, où des chefs d'orchestre tels qu'Igor Stravinsky et Claudio Abbado se sont produits.

Beatrice Venezi a été engagée comme conseillère musicale du gouvernement après l'élection de Giorgia Meloni. Cette dernière publié un communiqué démentant un article de presse selon lequel elle aurait autorisé le licenciement de Beatrice Venezi.

(Sara Rossi, version française Benoit Van Overstraeten,)