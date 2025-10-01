L'Onu appelle au respect du cessez-le-feu au Liban

Le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme, Volker Türk, a appelé mercredi à renouveler les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent au Liban, alors que les frappes israéliennes se poursuivent dans le sud du pays.

Volker Türk a déclaré que 103 civils avaient été tués au cours des 10 derniers mois.

"Nous observons encore les effets dévastateurs des frappes aériennes et de drones (menées) dans des zones résidentielles, ainsi que près des casques bleus de l'Onu dans le Sud", a-t-il dit.

Israël a régulièrement mené des frappes contre ce qu'il décrit comme des positions du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré une trêve entrée en vigueur en novembre dernier après plus d'une année d'affrontements en marge de la guerre dans la bande de Gaza.

Une frappe israélienne de drone a tué cinq personnes, dont trois enfants, à la fin du mois denier dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban.

Volker Türk a demandé qu'une enquête indépendante soit diligentée sur cet incident.

(Olivia Le Poidevin; version française Camille Raynaud)