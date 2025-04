L’OM va se mettre au vert à Rome

De Zerbi plus loco que Bielsa.

Envisagée par le staff marseillais ces derniers jours, la mise au vert des joueurs de l’OM pour cette fin de saison est confirmée. Et elle se déroulera près de Rome , précise le média Le Phocéen. Une initiative du trio Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, afin de s’éloigner de la pression de la Commanderie et préparer au mieux les quatre derniers matchs de championnat, décisifs dans la course à la Ligue des champions.…

