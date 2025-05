information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 18:07

L'OM en pince pour Angel Gomes

Angel à l’OM, c’est oui ou bien c’est non ?

Plus de trace de l’Anglais sur les feuilles de match lilloises depuis un PSG-LOSC plié en une mi-temps début mars. Et pour cause : le club nordiste a déjà rangé tout espoir de prolongation au placard, sachant pertinemment que son milieu s’apprête à faire ses valises. Direction l’Olympique de Marseille ? …

EG pour SOFOOT.com