L’OM, 125 ans d’histoire de France

Ce vendredi soir, l’Orange Vélodrome accueille un match « des légendes » afin de célébrer dignement les 125 ans de l’Olympique de Marseille. Quelles que soient ses opinions envers le club phocéen, il demeure indéniablement l’un des piliers du football tricolore. En un sens, son histoire raconte aussi celle de la France.

L’OM est un OVNI dans le paysage du ballon rond hexagonal. Peu de clubs en France ont su s’identifier aussi profondément à leur ville, et réciproquement. L’unanimité et le consensus autour de ses couleurs parviennent même, les soirs de match, à rendre invisibles les tensions politiques, notamment la montée du vote FN puis RN. Politiquement, l’OM et ses supporters pèsent localement, ce qui reste rare, voire exceptionnel, ailleurs. Ces 125 ans représentent donc bien plus qu’un simple palmarès. Cet anniversaire est surtout l’occasion de rappeler que depuis plus d’un siècle, l’histoire du club se confond avec celle de la cité phocéenne. Des vagues d’immigration (italienne, arménienne, algérienne…) ont façonné la richesse de sa population et rempli les rangs des équipes comme des tribunes. L’influence est telle qu’elle imprègne jusqu’aux rappeurs marseillais, d’IAM à Jul, ce dernier étant même passé par le centre de formation de la Commanderie. Et comment oublier le rapport conflictuel, historique, avec l’ennemi centralisateur : Paris.

L’OM au-delà des frontières de Marseille

Cette soirée commémorative sera évidemment marquée par la présence « des héros du doublé de 1972 à ceux du début des années 90, des acteurs du centenaire ou du titre de champion 2010, en passant par les protagonistes des épopées européennes de 2004 ou 2018 » . Ces noms prestigieux sont une source légitime de fierté : Robert Pirès, Samir Nasri, Didier Drogba, Djibril Cissé, Josip Skoblar… Voici pour le Hall of Fame . Mais la longue chronique de l’OM dépasse les frontières de sa ville. Que l’on aime ou déteste ce club, il a inscrit ses initiales dans les grandes pages – et parfois les déboires – du football français. Une épopée qui débute avec les balbutiements du professionnalisme, passe par le sacre de Munich, les tifos légendaires ou encore les drames nationaux (Furiani).…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com