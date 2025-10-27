L'OL peut-il survivre sans Malick Fofana ?

Lyon retient son souffle depuis la sortie de Malick Fofana sur civière dimanche soir. L'ailier belge pourrait manquer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de compétition, et laisser un énorme vide dans l'animation de l'attaque lyonnaise, bien moins mobile et imprévisible sans son feu follet.

Et si la saison de l’Olympique lyonnais avait basculé dimanche soir… Peu après 22 heures, Ismaël Doukouré commet la faute sur Malick Fofana, qui s’apprêtait à prendre l’espace dans son dos. La cheville droite de l’international belge ne s’en remettra pas et il faudra l’intervention de la civière pour évacuer le joueur. Cela n’a pas empêché l’OL de s’imposer (2-1) en supériorité numérique, et de grimper à la quatrième de Ligue 1, avec seulement deux points de moins que le leader parisien. Mais les perspectives des Gones ne sont plus tout à fait les mêmes sans leur numéro 11.

Deux mois d’absence ?

Le bulletin médical se fait encore attendre, mais Lyon craint le pire. Jorge Maciel affichait son inquiétude dimanche soir sur Ligue1+ : « Il est à l’hôpital, il passe des radios. On ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. » Corentin Tolisso a lui aussi évoqué la condition de son coéquipier chez le diffuseur. « Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas le pire normalement » , a-t-il glissé. L’hypothèse de la fracture s’éloigne, laissant place à celle de l’entorse. Un verdict qui éloignerait le Belge des terrains pendant environ deux mois. Fofana manquerait donc toute la fin d’année, soit onze matchs toutes compétitions confondues, dont le déplacement chez le Betis le 6 novembre et la réception du PSG trois jours plus tard.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com