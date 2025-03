information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 22:53

L'OL ne fait qu'une bouchée du FCSB

Rapidement devant au score, l'Olympique lyonnais s'est offert une belle promenade de santé contre un FCSB bien pâle (4-0). Sereins et séduisants, les Lyonnais filent en quarts de finale de Ligue Europa, où ils retrouveront Manchester United.

Olympique lyonnais 4-0 FCSB

Buts : Mikautadze (14 e et 47 e ) et Nuamah (37 e et 88 e )

De match, il n’y a pas eu. Détendus après leur succès de la semaine dernière à Bucarest, les Lyonnais se sont faits plaisirs à la maison et ont facilement disposé de Rouge et bleu résignés (4-0). Les hommes de Paulo Fonseca passent en quarts sans encombres, poursuivent sur leur excellente lancée et peuvent toujours rêver de remporter un titre cette saison.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com