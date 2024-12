information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 22:59

L'OL domine Francfort et s'ouvre les portes de la qualification

D'abord mené, l'OL a parfaitement réagi et a déroulé pour s'imposer ce jeudi face à l'Eintracht Francfort (3-2). Malgré un frisson en fin de partie, Lyon voit son avenir européen quasiment assuré.

Lyon 3-2 Francfort

Buts : Cherki (27 e ), Fofana (50 e ) et Nuamah (54 e ) pour les Gones // Knauff (19 e ) et Marmoush (85 e ) pour die Adler.

L’OL se sait dans la semaine la plus décisive de sa saison et a parfaitement géré le premier de ses deux chocs de la semaine en dominant l’Eintracht Francfort, ce jeudi trois jours avant de se déplacer à Paris. Menés contre le cours du jeu, les Gones n’ont pas paniqué et ont déroulé pour s’offrir un succès tellement important, malgré un frisson en fin de match. Que ce soit d’un point de vue comptable (Lyon est 4 e de Ligue Europa à deux journées de la fin), ou d’un point de vue purement footballistique, les hommes de Pierre Sage ont fait absolument tout ce qu’on pouvait attendre d’eux. Voire mieux.…

