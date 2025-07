L'OL désosse Majorque

Le PSG peut trembler.

L’Olympique lyonnais avait collé quatre buts à Hambourg samedi, Majorque a eu droit au même tarif mercredi (0-4). Les Gones n’ont pas fait les choses à moitié puisqu’ils ont marqué tous leurs buts entre la 15 e et la 36 e minute. La paire Saël Kumbedi – Abner Vinicius s’est régalée et par deux fois, le centre du premier a été repris victorieusement par le second (15 e , 27 e ). Un schéma visiblement travaillé, que l’on pourrait revoir tout au long de la saison, pour le plus grand bonheur des Lyonnais.…

QB pour SOFOOT.com