L'international suisse Dan Ndoye signe à Nottingham Forest

Petit coup bien senti.

Après deux belles saisons passées à Bologne en Italie, Dan Ndoye prend son envol et rejoint la Premier League : le Suisse vient de s’engager à Nottingham Forest , qui a déboursé pas moins de 40 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international helvète. L’ancien Niçois peut quitter Bologne avec le sentiment du devoir accompli, lui qui a été buteur en finale de Coupe d’Italie face à Milan (1-0) et a donc permis aux Rossoblù de glaner leur première coupe nationale depuis plus de 40 ans. Il aura le plaisir de disputer la Ligue Europa, la saison prochaine, puisque Forest a terminé septième et décroché un billet européen sur le gong.…

AL pour SOFOOT.com