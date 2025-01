information fournie par So Foot • 01/01/2025 à 11:22

L'OL boucle déjà une vente

Accord total entre John Textor et John Textor.

Jeffinho n’est plus un joueur de l’Olympique lyonnais . L’attaquant brésilien de 25 ans a officiellement été vendu à Botafogo . Le communiqué du groupe Eagle cite une transaction d’une valeur de 5,3 millions d’euros , comprenant « un intéressement de 30% sur un éventuel futur transfert » . Pour le coup, les Gones ont manqué de pif puisqu’ils avaient dépensé 10 millions d’euros pour s’offrir le joueur en janvier 2023 . Jeffinho n’aura porté le maillot lyonnais que 21 fois, avec trois buts à la clef. L’OL l’avait renvoyé en prêt à Botafogo moins d’un an après sa signature , dès janvier 2024. Le Brésilien a disputé 19 matchs avec le club alvinegro en 2024 mais n’a joué qu’un rôle mineur dans le doublé championnat – Copa Libertadores à cause de plusieurs blessures.…

QB pour SOFOOT.com