L'Italie en voie de perdre quatre millions d'habitants d'ici à 2050 - Istat

L'Italie perdra près de quatre millions d'habitants d'ici à 2050, ce qui menace la viabilité de son économie et de son système de protection sociale à mesure que la population vieillit, a averti lundi l'Institut national italien de la statistique (Istat).

Dans ses nouvelles projections démographiques à l'horizon 2080, l'Istat estime que la population passera de 58,9 millions d'habitants début 2025 à 55 millions en 2050, puis à 45,8 millions en 2080.

Le nombre de naissances diminue régulièrement en Italie depuis 2008 et est tombé l'an dernier à environ 355.000, au plus bas depuis l'unification de l'Italie en 1861.

Le nombre de décès devrait continuer d'augmenter avec le vieillissement de la génération du baby-boom.

La part des Italiens âgés de 65 ans ou plus devrait atteindre 34,5% en 2050, contre 24,7% en 2025, tandis que la proportion des 15-64 ans devrait reculer à 55,3%, contre 63,4%.

Cette diminution de la population active conjuguée à l'augmentation du nombre de retraités posera de "nouveaux défis au système économique et social", souligne l'Istat.

Le déclin démographique devrait être inégal selon les régions. Le sud de l'Italie, plus pauvre, enregistrerait les pertes les plus importantes, tandis que le Centre et le Nord connaîtraient un recul plus limité.

(Rédigé par Gavin Jones, version française par Aleksandra Kret, édité par Sophie Louet)