L'Italie devrait renforcer sa lutte contre le blanchiment d'argent - GAFI

par Sudip Kar-Gupta

L'Italie devrait renforcer ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et dans la poursuite des personnes impliquées dans le financement du terrorisme, a déclaré jeudi un organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent (le GAFI), estimant que de nombreuses affaires d'envergure moyenne échappaient encore à la vigilance des autorités.

Troisième économie de la zone euro, l'Italie a intensifié ces dernières années ses actions contre les réseaux criminels internationaux et ceux soupçonnés de financer le terrorisme.

Mais le GAFI a déclaré que, à la suite d'une visite en Italie entre juin et juillet de l'année dernière, il avait constaté que les autorités pouvaient à la fois imposer des sanctions encore plus sévères pour dissuader le blanchiment d'argent et engager davantage de poursuites pénales.

"L'évaluation a révélé que l'analyse approfondie de rapports relatifs à des opérations suspectes liées au financement du terrorisme, effectués par l'Unità di Informazione Finanziaria et la Guardia di Finanza, avait conduit, sur la période examinée, à un nombre significatif d'enquêtes complexes autonomes en matière de financement du terrorisme", a déclaré le GAFI, basé à Paris.

"Toutefois, les affaires simples de financement du terrorisme, impliquant des personnes qui collectent ou utilisent leurs propres fonds ou transfèrent de faibles montants pour soutenir des activités terroristes, ne font pas l'objet de poursuites actives en vue de poursuites judiciaires", a ajouté le GAFI.

Le GAFI a précisé avoir défini une série de mesures que l'Italie devra mettre en œuvre au cours des trois prochaines années, par exemple proposer de meilleures orientations aux entreprises hors du secteur financier traditionnel sur les risques de blanchiment d'argent.

L'organisé a ajouté que si l'Italie, comme d'autres pays surveillés par le GAFI, ne parvenait pas à résoudre ces problèmes, l'organisme pourrait rendre ses préoccupations plus vocales.

Réagissant aux propos du GAFI, le ministère italien de l'Économie a estimé dans un communiqué que le rapport fournissait "une évaluation globalement favorable".

Par rapport à une évaluation précédente réalisée en 2016, le GAFI a constaté "un renforcement significatif du cadre institutionnel et opérationnel, ainsi qu'une amélioration des capacités en matière de détection et de lutte contre les activités financières illicites", a ajouté le ministère.

(Reportage Sudip Kar-Gupta ; avec la contribution d'Alvise Armellini, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)