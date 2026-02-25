L'Islande organisera "dans les prochains mois" un référendum sur l'UE - PM

L'Islande organisera "dans les prochains mois" un référendum consacré à la reprise ou non des négociations d'adhésion à l'Union européenne, a déclaré mercredi la Première ministre Kristrun Frostadottir lors d'une visite en Pologne.

Si Reykjavik avait abandonné en 2013 les négociations ouvertes quatre ans plus tôt avec Bruxelles, la hausse du coût de la vie et la guerre en Ukraine ont relancé l'intérêt de l'île pour une intégration au bloc communautaire - une opinion partagée par une majorité d'Islandais, selon les sondages.

Les menaces à répétition de Donald Trump à l'égard du Groenland, territoire situé entre l'Islande et les Etats-Unis, que le président américain dit vouloir contrôler, ont également rendu plus pressante la question d'une potentielle adhésion à l'UE.

"Dans les prochains mois, nous aurons un référendum sur l'ouverture de négociations, de négociations d'adhésion, pour que l'Islande puisse éventuellement rejoindre l'UE", a dit Kristrun Frostadottir au cours d'une conférence de presse à Varsovie au côté du Premier ministre polonais Donald Tusk.

Ces commentaires viennent confirmer la promesse faite par le gouvernement de centre-gauche, arrivé au pouvoir en Islande lors des élections législatives anticipées de 2024, d'organiser un référendum sur l'UE au plus tard en 2027.

L'Islande fait déjà partie du marché unique européen, de l'espace Schengen et de l'Association européenne de libre-échange. Elle est également membre de l'Otan.

(Essi Lehto, Barbara Erling et Louise Rasmussen; version française Jean Terzian)