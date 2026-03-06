 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'islamologue Tariq Ramadan sera jugé par défaut à Paris pour viols, un mandat d'arrêt émis à son encontre
information fournie par AFP 06/03/2026 à 17:03

L'islamologue suisse Tariq Ramadan lors de son procès pour viol à Genève, le 24 mai 2023 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'islamologue suisse Tariq Ramadan lors de son procès pour viol à Genève, le 24 mai 2023 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'islamologue suisse Tariq Ramadan sera jugé pour viols par défaut et à huis clos, a décidé vendredi la cour criminelle départementale de Paris, délivrant un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé qui ne s'est pas présenté devant la justice française depuis l'ouverture de son procès.

"Tariq Ramadan sera jugé par défaut", a annoncé la présidente de la cour, Corinne Goetzmann, qui a rejeté la demande de renvoi du procès faite par la défense du prédicateur de 63 ans, estimant qu'il n'avait fait valoir "aucune excuse valable" pour son absence depuis lundi.

Elle a indiqué qu'un mandat d'arrêt, "à exécution et diffusion immédiate", était délivré à son encontre.

Les quatre avocats de M. Ramadan ont alors quitté la salle d'audience.

"Est-ce qu'on a un autre choix que de partir?", a déclaré devant la presse, hors de la salle, l'un d'eux, Me Ouadie Elhamamouchi. "Rester c'est assumer cette parodie de justice", a-t-il ajouté, estimant que son client faisait "encore une fois (...) l'objet d'un acharnement judiciaire".

Sa consoeur, Me Marie Burguburu, a estimé que la délivrance du mandat d'arrêt constituait "une forme d'exécution" de M. Ramadan.

L'islamologue ne s'est pas présenté à l'ouverture de son procès lundi à Paris, ayant été hospitalisé deux jours auparavant à Genève, en Suisse, en raison selon ses avocats d'une "poussée" de sclérose en plaques.

- "Dernier joker dilatoire" -

La présidente de la cour criminelle a dès lors ordonné une expertise médicale sur pièces à deux neurologues désignés pour évaluer son état de santé, afin de décider d'un renvoi ou non du procès à une date ultérieure.

Dans ce rapport, lu à l'audience par la magistrate, les experts ont conclu à la "stabilité de la sclérose en plaques" dont souffre l'islamologue depuis plusieurs années, "sans signe de poussée récente", et ont estimé qu'il pouvait donc comparaître devant la cour criminelle.

Pour appuyer sa demande de renvoi, la défense de M. Ramadan a transmis vendredi à la cour un courrier établi par un médecin de M. Ramadan, soulignant que son patient, sorti de l'hôpital jeudi, était "vidé de son énergie vitale", et proposant qu'il observe une "période de repos d'une semaine à dix jours" avant de comparaître.

Henda Ayari, l'une des parties civiles au procès pour viols de Tariq Ramadan à Paris, entourée de ses avocats Sarah Mauger-Poliak et David-Olivier Kaminski, le 2 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Henda Ayari, l'une des parties civiles au procès pour viols de Tariq Ramadan à Paris, entourée de ses avocats Sarah Mauger-Poliak et David-Olivier Kaminski, le 2 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Ce courrier a été qualifié par l'avocat général, Philippe Courroye, de "dernier joker dilatoire" que l'accusé mettait dans le débat.

Le représentant de l'accusation a estimé qu'aucune demande de renvoi n'était "acceptable".

Dans des propos tranchants, il a fustigé une "dérobade" de Tariq Ramadan, qui a "mis une frontière et le lac Léman entre la justice française et lui parce qu'il ne veut pas être jugé", et estimé qu'il faisait "montre de lâcheté".

"Je tiens à affirmer ici solennellement que Tariq Ramadan demande ce procès, souhaite être jugé, et devant tous les journalistes présents, contrairement aux parties adverses", avait rétorqué Me Elhamamouchi, faisant allusion à la demande de huis clos d'une des parties civiles au procès.

La cour a ordonné ce huis clos, de droit quand une victime partie civile le demande.

L'islamologue, déjà condamné par la justice helvète pour un viol sur une femme, était censé comparaître à Paris jusqu'au 27 mars pour des viols qui auraient été commis sur trois autres femmes entre 2009 et 2016, qu'il conteste: un viol aggravé, avec violences et sur personne vulnérable, commis sur "Christelle" (prénom d'emprunt) à Lyon en octobre 2009; un viol qui aurait eu lieu en 2012 à Paris sur Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque qui avait déclenché l'affaire en portant plainte en octobre 2017; et un autre sur une troisième femme, remontant à 2016.

Il encourt jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

Pendant l'instruction et après son renvoi devant la justice, Tariq Ramadan a multiplié les offensives procédurales pour réclamer une reprise des investigations et repousser la tenue d'un procès, arguant disposer de nouvelles expertises prouvant selon lui son innocence.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 15:57

    Quelle que soit l'issue de ce procès, sale personnage !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le rouge
    information fournie par AFP 06.03.2026 17:49 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi à la fin d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et du retour du risque inflationniste avec la guerre au Moyen-Orient. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,65%, Francfort de ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Air France et Lufthansa musclent leurs long-courriers face à la paralysie du Golfe
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.03.2026 17:49 

    Air France et Lufthansa veulent renforcer leurs lignes long-courriers, en particulier vers l'Asie, alors que les plateformes de correspondance de leurs concurrentes du Golfe sont paralysées depuis une semaine par la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, la compagnie ... Lire la suite

  • Des personnes se détendent devant un porte-conteneurs CMA CGM
    CMA CGM anticipe un ralentissement de la demande sur fond d’instabilité au Moyen‑Orient
    information fournie par Reuters 06.03.2026 17:27 

    CMA CGM a annoncé vendredi ‌anticiper un ralentissement de la demande de transport maritime de conteneurs cette ​année, après une année 2025 dynamique, alors que l’instabilité au Moyen-Orient rend l’évolution des taux de fret difficile à prévoir. Comme l’ensemble ... Lire la suite

  • Une frappe israélienne dans les quartiers sud de la capitale Beyrouth au Liban, le 6 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 17:14 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Pluie de roquettes du Hezbollah sur Israël Environ 70 roquettes ont été tirées vendredi en direction d'Israël par le Hezbollah, a annoncé l'armée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank