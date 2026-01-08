 Aller au contenu principal
L'Irlande votera contre l'accord du Mercosur, dit le vice-Premier ministre
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:15

L'Irlande va voter contre l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre Simon Harris, arguant que les dernières concessions obtenues n'étaient pas satisfaisantes.

"Même si l'UE a accepté un nombre de mesures additionnelles, elles ne sont pas satisfaisantes pour nos citoyens. Donc, notre position perdure. Nous voterons contre cet accord", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La Commission européenne semble en passe d'obtenir le soutien crucial de l'Italie, longtemps réticente, alors qu'un vote est prévu vendredi sur cet accord.

(Rédigé par Conor Humphries; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

    Pourquoi la France a laissé perdurer les négociations alors que nMacron connaissait l'impact sur notre agriculture et viandes

