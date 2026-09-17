L'Irlande boycottera l'Eurovision 2027, selon la RTE

L'Irlande ne participera pas au concours Eurovision de la chanson en 2027 en guise de protestation contre les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza et ce pour la deuxième année consécutive, a annoncé jeudi la chaîne RTE.

L'Irlande a fait partie des cinq pays qui ont refusé de prendre part au concours de cette année - remporté par la Bulgarie pour la première fois de son histoire - en raison de l'autorisation accordée à Israël de participer à l'édition.

En plus de l'Irlande - sept fois vainqueur de l'Eurovision, un record qu'elle co-détient avec la Suède - les Pays-Bas (cinq victoires), l'Espagne la Slovénie et l'Islande ont également refusé de participer.

Le mois dernier, le diffuseur audiovisuel public néerlandais AvroTros a dit qu'il boycotterait à nouveau l'édition 2027.

"RTE estime que la participation de l'Irlande ne peut se justifier compte tenu des pertes humaines effroyables et persistantes à Gaza et de la crise humanitaire qui y règne et qui continue de mettre en danger la vie d'un si grand nombre de civils", a déclaré RTE dans un communiqué.

L'offensive israélienne contre la bande de Gaza — lancée après le raid meurtrier du Hamas en octobre 2023 contre Israël — a fait des dizaines de milliers de morts.

En octobre 2025, un cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis a mis fin aux combats à grande échelle à Gaza, mais n'a pas interrompu les frappes israéliennes - qui ont entraîné depuis la mort de plus de 1.300 Palestiniens, pour la plupart des civils - et peu de progrès ont été réalisés depuis sur la voie d'une paix durable.

Martin Green, directeur du Concours Eurovision de la chanson, a, selon RTE, dit que l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l'événement, regrettait la décision de RTE mais la respectait.

"Ils restent un membre précieux de notre famille et nous regretterons leur absence", a déclaré Martin Green, cité par la RTE.

Le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Sam Tabahriti, avec la contribution de Pesha Magid à Jerusalem, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)