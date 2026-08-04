L'Iran veut contrôler les navires entrant dans le détroit d'Ormuz - source

L'Iran veut contrôler les navires entrant dans le détroit d'Ormuz en direction du golfe Persique et réclame d'être informé sur le trafic sortant, avec la possibilité d'intervenir si nécessaire, dans le cadre des discussions qu'il mène avec Oman pour rouvrir ce bras de mer stratégique, a dit mardi à Reuters un haut responsable iranien.

Il s'agit de "l'idée générale actuellement discutée", a dit cette source, impliquée dans les pourparlers, ajoutant qu'il était peu probable que Téhéran change de position.

La voie de sortie du détroit serait tracée entre l'Iran et Oman et l'autorisation de sortie délivrée par Oman après que Téhéran serait informé, a précisé ce même responsable.

A la fin du mois dernier, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a déclaré que l'Iran avait rejeté une proposition omanaise visant à diviser équitablement les voies de transit entre les deux pays riverains, déclarant que ce plan présenté par le sultanat ne répondait pas aux préoccupations de sécurité de la République islamique.

Le contrôle du détroit d'Ormuz est l'un des principaux points de blocage des négociations visant à mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le bras de mer par où transite en temps normal un cinquième du pétrole mondial est quasiment bloqué depuis le début des bombardements israélo-américains sur l'Iran le 28 février.

(Parisa Hafezi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)