L'Iran invite le chef de la diplomatie libanaise à Téhéran
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:33

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araqchi a invité son homologue libanais Youssef Raji à se rendre prochainement à Téhéran pour discuter des relations entre les deux pays, a annoncé jeudi le ministère iranien des Affaires étrangères.

L'Iran a lancé cette invitation alors que le gouvernement libanais a approuvé une feuille de route soutenue par les États-Unis visant notamment à désarmer le Hezbollah, allié de Téhéran.

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s'est dit mercredi favorable à ce que le mécanisme mis en place pour superviser le cessez-le-feu dans le cadre de l'accord du 26 novembre 2024 intervienne directement pour vérifier les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hezbollah se réarme, ainsi que le démantèlement des infrastructures du mouvement chiite par l'armée libanaise.

L'Iran a mis en garde le Liban sur toute velléité de désarmer le Hezbollah. En visite à Beyrouth au mois d'août, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, avait invité les autorités libanaises à "ne pas confondre leurs ennemis avec leurs amis".

Proche orient
