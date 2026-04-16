L'Iran interrompt ses exportations de produits pétrochimiques jusqu'à nouvel ordre

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L'Iran a interrompu toutes ses exportations de produits pétrochimiques afin de donner la priorité à l'approvisionnement national et de prévenir les pénuries de matières premières, a rapporté jeudi le journal économique Donya-e-Eqtesad, en raison de la perturbation de la production après qu'Israël a frappé plusieurs centres pétrochimiques.

L'instruction a été émise le 13 avril par un haut responsable de la National Petrochemical Company, qui supervise les industries en aval, et a demandé aux entreprises pétrochimiques de suspendre leurs exportations jusqu'à nouvel ordre.

L'interdiction des exportations vise principalement à stabiliser les marchés intérieurs et à garantir l'approvisionnement des industries après les dommages causés par les récentes attaques.

Les prix intérieurs des produits pétrochimiques et connexes ont été maintenus à leur niveau d'avant le conflit, malgré la hausse des prix mondiaux, et les autorités ont déclaré que les mesures resteraient en place pour soutenir l'industrie locale et les consommateurs.

Les principaux centres de production pétrochimique d'Asaluyeh et de Mahshahr ont été pris pour cible par Israël au cours des dernières semaines, les frappes ayant touché les entreprises de services publics qui fournissent les matières premières aux usines pétrochimiques et perturbé la production.

L'armée américaine a commencé à bloquer le trafic maritime à l'entrée et à la sortie des ports iraniens cette semaine, dans le but de réduire les recettes d'exportation de l'Iran et d'exercer une pression sur Téhéran, alors que les diplomates iraniens et américains envisagent une deuxième série de pourparlers de paix.

Selon Fars news, l'Iran exporte environ 29 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an, pour une valeur de 13 milliards de dollars.