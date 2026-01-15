L'Iran ferme temporairement son espace aérien à la plupart des avions

(Actualisé avec détails)

L'Iran a fermé temporairement mercredi son espace aérien à tous les avions à l'exception des appareils assurant des vols internationaux à destination et au départ du pays qui possèdent une autorisation, était-il annoncé sur le site internet de l'administration fédérale de l'aviation.

Cette interdiction, qui doit durer de 22h15GMT mercredi à 00h35GMT jeudi, pourrait être prolongée, est-il précisé.

Washington procède au retrait d'une partie de son personnel au Moyen-Orient après que Téhéran a menacé mercredi de prendre pour cible les bases militaires américaines dans la région face à la possibilité d'une intervention des Etats-Unis brandie par Donald Trump.

Les attaques de missiles et de drones qui se déroulent dans un nombre croissant de zones de conflit présentent des risques importants pour le trafic aérien.

La plus grande compagnie aérienne indienne IndiGo

INGL.NS a déclaré que certains de ses vols internationaux seraient affectés par la fermeture soudaine de l'espace aérien iranien.

Un avion de la compagnie aérienne russe Aeroflot

AFLT.MM à destination de Téhéran est retourné à Moscou après la fermeture de l'espace aérien, selon le site internet FlightRadar24.

Certaines compagnies aériennes comme Turkish Airlines ou flydubai ont déjà annulé plusieurs de leurs vols à destination de l'Iran cette semaine.

(David Shepardson, Kanjyik Ghosh, Keith Weir, Steven Scheer, Nathan Gomes et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)