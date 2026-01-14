L'Iran ferme son espace aérien à la plupart des avions

L'Iran a fermé son espace aérien à tous les avions à l'exception des appareils assurant des vols internationaux à destination et au départ du pays qui possèdent une autorisation, a indiqué mercredi soir le site FlightRadar24.

Cette décision est valable pendant un peu plus de deux heures, a dit FlightRadar24.

(Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)