L'Iran ferme son espace aérien à la plupart des avions

L'Iran a fermé son espace aérien à tous les avions à l'exception des appareils assurant des vols internationaux à destination et au départ du pays qui possèdent une autorisation, a indiqué mercredi soir le site FlightRadar24.
Cette décision est valable pendant un peu plus de deux heures, a dit FlightRadar24.
(Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)
