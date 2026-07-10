 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran évoque de possibles représailles armées contre Israël
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 13:56

Israël ne sera pas épargné par les représailles militaires de l'Iran aux attaques contre ses infrastructures, a déclaré vendredi le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, dans des propos rapportés par les médias iraniens.

L'armée américaine a conduit cette semaine de nouvelles frappes contre l'Iran afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a par ailleurs déclaré jeudi en marge d'une cérémonie militaire que l'Etat hébreu était prêt à attaquer l'Iran "une troisième fois si nécessaire" après les bombardements de juin 2025 et le déclenchement des hostilités du 28 février, dans les deux cas aux côtés des Etats-Unis.

(Reportage Reuters, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank