L'Iran évoque de possibles représailles armées contre Israël

Israël ne sera pas épargné par les représailles militaires de l'Iran aux attaques contre ses infrastructures, a déclaré vendredi le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, dans des propos rapportés par les médias iraniens.

L'armée américaine a conduit cette semaine de nouvelles frappes contre l'Iran afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a par ailleurs déclaré jeudi en marge d'une cérémonie militaire que l'Etat hébreu était prêt à attaquer l'Iran "une troisième fois si nécessaire" après les bombardements de juin 2025 et le déclenchement des hostilités du 28 février, dans les deux cas aux côtés des Etats-Unis.

(Reportage Reuters, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)