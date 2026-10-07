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L'Iran doit réduire ses activités d'enrichissement d'uranium pour mettre fin à la guerre, dit Vance
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 03:21

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par Jacob Bogage

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré dans une interview accordée à Reuters que l'Iran réduire de manière "significative" sa capacité d'enrichissement nucléaire pour satisfaire aux exigences des Etats-Unis et mettre fin à la guerre.

J.D. Vance avait dirigé au mois de juin une délégation américaine lors de pourparlers avec l'Iran ayant mené à la conclusion d'un accord provisoire pour mettre fin à la guerre, dénoncé depuis par les Etats-Unis.

S'exprimant lundi à l'issue d'un déplacement en Alaska effectué pour soutenir le sénateur républicain Dan Sullivan en amont des élections de mi-mandat, J.D. Vance a déclaré que tout accord exigerait de l'Iran qu'il réduise sa capacité d'enrichissement nucléaire.

"Si vous ne voulez pas d'arme nucléaire, alors pourquoi avez-vous besoin de combustible enrichi à 60%? Et si vous voulez montrer votre engagement à ne pas fabriquer d'arme nucléaire, ne produisez pas de combustible hautement enrichi. C'est une question fondamentale", a dit J.D. Vance.

"Je pense que s'ils veulent montrer leur engagement à ne pas fabriquer d'arme nucléaire, ils devraient prendre des mesures concrètes concernant leur capacité d'enrichissement."

Téhéran et les Washington ont échangé ces dernières semaines des propositions visant à mettre fin au conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport mondial d'énergie.

Le président américain Donald Trump a rejeté la dernière offre de Téhéran et a averti que les opérations militaires pourraient s'intensifier après les élections de mi-mandat.

J.D. Vance a déclaré que les Etats-Unis restaient ouverts à un accord, mais qu'ils exigeraient des concessions concrètes de la part de l'Iran en matière de nucléaire.

"Nous n'allons pas troquer des paroles contre des actes", a-t-il affirmé.

(Avec Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud)

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