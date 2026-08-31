L'Iran dit avoir ciblé deux bases des USA en Jordanie en réponse à une attaque

Les Gardiens iraniens de la révolution ont déclaré dans la nuit de dimanche à lundi avoir lancé des missiles balistiques contre deux bases militaires américaines en Jordanie en réponse à l'attaque menée quelques heures plus tôt par les Etats-Unis contre l'île iranienne de Larak, dans le détroit d'Ormuz.

Un représentant américain a déclaré plus tôt que l'armée américaine a ciblé dimanche deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak, la première attaque publiquement connue des Etats-Unis contre l'Iran depuis la fin juillet.

Les missiles lancés en représailles par Téhéran contre les bases américaines en Jordanie ont presque tous "été interceptés", a rapporté un journaliste de la chaîne Fox News, citant une source américaine. Aucun dégât important n'a été signalé dans l'immédiat, a-t-il ajouté via le réseau social X.

Cités par la presse officielle iranienne, les Gardiens de la révolution ont déclaré que des soldats et des citoyens ont été blessés et tués dans l'attaque effectuée par les Etats-Unis. Il y aura "une réponse et une punition" de la part de Téhéran, ont-ils dit avant l'annonce des tirs contre les bases américaines.

D'après le représentant américain, l'Iran se préparait à "lancer des roquettes équipées de mines navales dans le détroit d'Ormuz".

Washington s'était officiellement abstenu depuis plusieurs semaines de mener des attaques en Iran, annonçant la semaine dernière sa volonté d'étouffer économiquement Téhéran et prévenant qu'il sanctionnerait économiquement tout pays qui ferait affaire avec l'Iran.

(Hatem Maher et Yomna Ehab au Caire, Kanishka Singh et Phil Stewart à Washington; version française Jean Terzian)