L'Iran dit avoir arrêté 21.000 "suspects" au cours de la guerre de 12 jours avec Israël

La police iranienne a arrêté pas moins de 21.000 "suspects" pendant les 12 jours de guerre avec Israël en juin, a déclaré mardi un porte-parole des forces de l'ordre iraniennes, selon les médias d'État.

À la suite des frappes aériennes israéliennes qui ont débuté le 13 juin, les forces de sécurité iraniennes ont entamé une campagne d'arrestations à grande échelle.

Cette campagne était accompagnée d'une intensification de la présence dans les rues, basée sur des points de contrôle et des "rapports publics" et s'appuyait sur les témoignages des citoyens qui étaient appelés à signaler toute personne dont le comportement leur semblait suspect.

"Il y a eu une augmentation de 41% des appels du public, ce qui a conduit à l'arrestation de 21.000 suspects au cours de la guerre de 12 jours", a déclaré le porte-parole de la police, Saeid Montazerolmahdi.

Il n'a pas précisé de quoi les personnes arrêtées étaient soupçonnées, mais Téhéran a déjà évoqué le cas de personnes ayant transmis des informations susceptibles d'avoir aidé Israël dans ses frappes.

Le conflit israélo-iranien a également entraîné une accélération du rythme des expulsions de migrants afghans soupçonnés d'être en situation irrégulière en Iran. Les organisations humanitaires ont signalé que les autorités locales avaient également accusé certains ressortissants afghans d'espionner pour le compte d'Israël.

"Les forces de l'ordre ont arrêté 2.774 migrants en situation irrégulière et découvert 30 cas particuliers de sécurité en examinant leurs téléphones", a déclaré le porte-parole, ajoutant que "261 personnes soupçonnées d'espionnage et 172 personnes accusées d'avoir filmé sans autorisation ont également été arrêtées".

Saeid Montazerolmahdi n'a pas précisé combien de personnes arrêtées avaient été libérées.

Selon lui, la police iranienne a traité plus de 5.700 cas de cybercriminalité, tels que des fraudes en ligne et des retraits non autorisés, au cours de la guerre.

(Bureau de Dubaï ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)