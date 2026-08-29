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L'Iran affirme que la diplomatie et la défense sont indissociables
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 10:00
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Le gouvernement iranien a promis samedi de résister aux sanctions américaines présentées comme des "complots" américano-israéliens, tout en affirmant que la diplomatie et la défense étaient des outils "complémentaires, coordonnés et indissociables" pour protéger les intérêts, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays.

Dans un communiqué relayé par les médias d'État, l'exécutif iranien promet de mener de front ces deux volets et à s'attacher à juguler l'inflation, à créer des emplois, à soutenir la production nationale et à réduire progressivement la dépendance vis-à-vis du dollar.

(Rédigé par Eman Abouhassira; version française Claude Chendjou)

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