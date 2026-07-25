L'Iran affirme qu'une attaque ukrainienne contre un navire en mer Caspienne a coûté la vie à un marin

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné samedi une attaque ukrainienne contre un navire commercial iranien en mer Caspienne, affirmant qu'elle avait provoqué une explosion qui avait coûté la vie à un marin et en avait blessé un autre.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Kyiv a dû faire face à des drones de conception iranienne déployés par Moscou.

Le gouvernement ukrainien a proposé son expertise en matière d'interception de drones aux pays du Moyen-Orient qui ont subi des frappes de la part de l'Iran.

Téhéran a qualifié l'attaque contre son navire d'acte d'agression et a déclaré qu'il défendrait ses intérêts nationaux et sa sécurité, tout en accusant Kyiv de chercher à étendre la guerre en Ukraine.

Les propos du ministère iranien coïncident avec les déclarations du président ukrainien Volodimir Zelensky, disant que le gouvernement ukrainien avait constaté que la Russie transmettait à l'Iran ses observations satellitaires au Moyen-Orient afin de lui permettre de mener des frappes dans la région.

Le président ukrainien avait précédemment déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé un navire de guerre russe ainsi que des navires utilisés pour le transport de fret militaire lié à l'Iran en mer Caspienne.

Dans des propos publiés par la suite sur X, le président ukrainien a indiqué que Kyiv avait enregistré depuis début juillet "une surveillance active par satellite de la part de la Russie sur les États du Golfe et les installations militaires américaines qui s'y trouvent. Ces images apparaissent ensuite en Iran".

"Parallèlement, il existe une corrélation évidente entre les images satellites russes de ces sites et les frappes iraniennes - tant avant les attaques, pour les préparer, qu'après, pour évaluer les dégâts causés", a poursuivi Volodimir Zelensky.

(Enas Alashray au Caire, Version française Benoit Van Overstraeten)