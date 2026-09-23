L'Iran a transmis ses conditions aux Etats-Unis, rapporte Irna

L'Iran a entamé des pourparlers avec les Etats-Unis par l'intermédiaire d'un médiateur qatari à New York et a posé certaines conditions, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne, Irna.

Téhéran a notamment demandé la fin de la guerre sur tous les fronts et l'arrêt de ce qu'il qualifie d'"actes d'agression" de la part de Washington, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, à Irna.

Esmail Baghaei a précisé l'Iran demandait également la fin du blocus naval et de la guerre économique, ainsi que la libération des avoirs iraniens, a rapporté l'agence.

(Enas Alashray; version française Camille Raynaud)